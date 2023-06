Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato e della Polizia municipale di Salerno hanno arrestato un uomo di nazionalità tunisina in flagranza del reato di tentato omicidio. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo ha accoltellato un cittadino extracomunitario pakistano lungo il lungomare di Salerno. Durante l’operazione di arresto, due agenti della Polizia locale sono intervenuti per bloccare il tunisino, ma si è scatenata una colluttazione durante la quale i due agenti hanno riportato lesioni ritenute guaribili entro 10 giorni. L’arrestato dovrà anche rispondere dell’accusa di lesioni a pubblico ufficiale.

L’incidente ha avuto luogo in una delle zone più frequentate della città, suscitando grande preoccupazione tra i residenti e i frequentatori del lungomare. Secondo le prime informazioni, una lite tra l’uomo tunisino e il cittadino pakistano sarebbe sfociata in un violento attacco con un’arma bianca, durante il quale il pakistano è stato ferito. La rapida risposta delle forze dell’ordine ha permesso di intervenire prontamente per bloccare l’aggressore e arrestarlo.

Tuttavia, durante l’arresto, si è sviluppata una colluttazione tra l’uomo tunisino e i due agenti di polizia locale intervenuti per fermarlo. Durante lo scontro, i due agenti hanno riportato lesioni che richiederanno un periodo di circa 10 giorni per la completa guarigione. L’intervento coraggioso degli agenti ha consentito di assicurare l’arresto dell’aggressore e di evitare ulteriori conseguenze gravi.