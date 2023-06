Nella prima mattinata di oggi, ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale in un distributore di benzina situato a via della Villa romana, tra i quartieri di Barra e Ponticelli nell’area est di Napoli. L’obiettivo sembra essere stato l’impadronirsi del denaro contenuto all’interno della cassa automatica. Intorno alle 5:30, i residenti sono stati svegliati da un forte boato, segnalando immediatamente l’incidente ai carabinieri della compagnia di Poggioreale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri artificieri, la sezione rilievi del comando provinciale di Napoli e i militari della stazione Ponticelli.

Secondo una nota diffusa dall’Arma, le indagini sono in corso per identificare gli autori di questo tentativo di furto con l’uso di esplosivi. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per ricostruire l’accaduto e determinare le responsabilità. Attacchi di questo tipo mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini e sono un serio problema per le forze dell’ordine. È fondamentale che le autorità facciano tutto il possibile per individuare e perseguire i responsabili di questi atti criminali.

Nel frattempo, la zona è stata messa sotto stretta sorveglianza per garantire la sicurezza dei residenti e degli esercizi commerciali circostanti. Si invitano i cittadini a collaborare con le forze dell’ordine, fornendo qualsiasi informazione utile che potrebbe aiutare nell’identificazione dei responsabili.

L’episodio di oggi rappresenta un grave pericolo per la comunità e sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere i punti sensibili come i distributori di benzina.