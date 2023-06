La notizia riguardante Fabio Cannavaro ripreso su uno scooter senza casco con due passeggeri a bordo, tra cui una bambina, è diffusa attraverso un video pubblicato su TikTok e successivamente condiviso dal deputato Francesco Emilio Borrelli sui suoi profili social. Borrelli ha anche segnalato una foto su Instagram che potrebbe far pensare che si tratti di un sosia. Borrelli ha espresso preoccupazione riguardo a questo comportamento, sottolineando che un campione come Cannavaro dovrebbe sempre ricordare di essere un esempio per i giovani. Gli incidenti stradali, sia in auto che in moto, rappresentano una delle principali cause di morte in Italia, pertanto è importante dare segnali chiari riguardo al rispetto delle regole e alla responsabilità quando si è alla guida.

Borrelli ha chiesto pubbliche scuse da parte di Cannavaro, ritenendo che sia necessario un atteggiamento responsabile e rispettoso delle norme stradali da parte di tutti, indipendentemente dalla loro fama o status sociale. L’invito a essere un esempio per i giovani è una richiesta comune rivolta a personaggi pubblici, soprattutto quando si tratta di tematiche che riguardano la sicurezza stradale.