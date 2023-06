“Mi è capitato di sentire una conferenza stampa del Mercadante in relazione agli eventi di Pompei. Non hanno avuto per l’ennesima volta la buona educazione di ricordare che, anche per il programma del Mercadante, la Regione Campania è l’istituzione che dà i maggiori finanziamenti, 2 milioni e 50mila euro. Ma sono stati talmente cafoni da non ricordarlo, quindi lo ricordo io”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. “Da oggi in poi puntigliosamente rivendicherò tutti gli eventi che vengono finanziati da noi, senza fare il millantato credito, solo gli eventi nei quali la Regione impegna risorse proprie, com’è doveroso fare, senza imbarazzo. Dovrebbe essere imbarazzato chi prende i soldi dalla Regione e non ha neanche la buona educazione di dire grazie. Lo faremo noi”, ha aggiunto De Luca, ricordando inoltre che “la Regione Campania finanzia, unica istituzione pubblica, la mostra di Capodimonte a Parigi”.

“E’ una mostra molto bella che Capodimonte fa insieme con il Museo Louvre di Parigi. Abbiamo finanziato per 300mila euro questa mostra perché è un modo per valorizzare Napoli in Francia e in Europa. Ci tengo a sottolinearlo perché da qualche mese io ho voluto ricordare puntigliosamente tutti gli eventi finanziati dalla Regione Campania. Io non sarò a Parigi, ma la mostra di Capodimonte a Parigi è finanziata dalla Regione Campania, unica istituzione”.