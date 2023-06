Una tragica esplosione si è verificata domenica sera intorno alle 20 in un locale seminterrato di un’abitazione nella frazione di Sardinara, a Teramo. L’incidente ha provocato la morte del proprietario dell’abitazione. I vigili del fuoco del Comando di Teramo sono intervenuti sul posto e hanno riscontrato una fuga di gas come causa dell’esplosione, secondo quanto viene riferito. La deflagrazione ha colpito direttamente l’uomo, che purtroppo è deceduto poco dopo l’incidente. La moglie ha riportato solo lievi ustioni ed è stata trasferita in ospedale per ricevere le cure necessarie. Dopo l’accaduto, l’edificio è posto sotto sequestro per consentire le indagini sulle cause dell’esplosione e per garantire la sicurezza dei residenti e delle persone coinvolte.

Si tratta di un evento tragico che ha causato la perdita di una vita e ha generato grande sconcerto nella comunità locale. Le autorità competenti stanno lavorando per accertare le circostanze dell’incidente e per prendere le misure necessarie al fine di evitare simili situazioni in futuro.