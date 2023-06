Con l’arrivo dell’estate, il bel tempo e le temperature in aumento, l’Italia si prepara ad affrontare un periodo di caldo intenso. Dopo una settimana caratterizzata da frequenti acquazzoni e un vortice che ha attraversato il paese, un nuovo anticiclone proveniente dal Nord Africa porterà un aumento della pressione sul Mediterraneo centrale. Secondo il portale di 3B Meteo, il weekend sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del paese. Nel pomeriggio potrebbero formarsi alcuni banchi di nuvole, soprattutto nelle zone montuose, con possibilità di isolati e brevi piovaschi sulle dorsali appenniniche toscane, che potrebbero estendersi fino a Siena e Grosseto prima di dissolversi in serata.

Le temperature aumenteranno rispetto ai giorni precedenti, con punte di 38°C o leggermente superiori nella Val Padana, nelle zone interne del versante centro-settentrionale tirrenico e sulle isole maggiori. L’apice del caldo si avrà durante la settimana, con punte di 38°C in Sardegna entro giovedì.

Le temperature mattutine si manterranno piacevoli, comprese tra gli 11°C e i 22°C, mentre nel pomeriggio si raggiungeranno i picchi di calore tipicamente estivi. In molte regioni della Penisola, i termometri saliranno oltre i 30°C durante questa fascia oraria.

Le città che si contendono il primato delle temperature più alte includono Monza, Mantova, Cremona, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara e Forlì, con punte di 33°C. Anche Firenze, Lucca, Pistoia, Fermo, Milano, Roma, Latina, Torino, Vercelli, Asti, Alessandria e Siracusa vedranno temperature che raggiungeranno i 30-32°C nel pomeriggio.