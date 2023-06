Un uomo di 32 anni di nome A. S., residente nella città di Scafati, arrestato dalla polizia per reati in materia di stupefacenti. Le autorità hanno condotto una perquisizione presso la sua abitazione, durante la quale hanno fatto una scoperta significativa. All’interno di un frigorifero, che non era utilizzato per conservare alimenti, sono trovati diversi tipi di droga, nonché un bilancino di precisione intriso di cocaina. Il sequestro ha portato all’arresto del 32enne.

Dopo aver ricevuto informazioni riservate sull’attività di spaccio di droga, le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire. Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto una busta di cellophane contenente circa 180 grammi di marijuana e un panetto di hashish con un peso lordo di quasi 100 grammi. Inoltre, è stato rinvenuto un bilancino di precisione che presentava tracce di cocaina.

La quantità di droga sequestrata durante l’operazione di polizia ha un peso significativo, suggerendo un coinvolgimento del 32enne nello spaccio di stupefacenti. La marijuana e l’hashish, insieme al bilancino di precisione intriso di cocaina, rappresentano prove concrete dell’attività illecita legata al traffico di droga.

Dopo il sequestro della droga e del materiale correlato, le autorità hanno proceduto all’arresto del 32enne. A. S. è stato accusato di reati in materia di stupefacenti, un’offesa grave che può comportare pene detentive significative.