I carabinieri del Nas di Roma e del comando provinciale di Salerno hanno scoperto un laboratorio clandestino che si occupava della produzione illecita di farmaci anabolizzanti e droghe, tra cui la cosiddetta “droga dello stupro”. Il blitz si è svolto in un locale situato nella zona rurale di Perdifumo, dove sono sequestrati grandi quantità di sostanze illegali.

Durante l’operazione sono confiscati 400 chili di principi attivi di sostanze anabolizzanti, tra cui steroidi, ormoni della crescita e stimolanti, oltre a 20 chili di efedrina utilizzata per la produzione di metamfetamine sintetiche. Trovati anche 4 chili di sibutramina, una sostanza dopante vietata dal commercio europeo dal 2010 a causa della sua tossicità e dei gravi effetti avversi sui consumatori. Oltre a ciò, sono sequestrati 61 confezioni di nandrolone, 26 flaconi di Ghb (la cosiddetta “droga dello stupro”) e 300 chilogrammi di eccipienti e coloranti utilizzati nella produzione delle sostanze.

Il laboratorio illegale era dotato di attrezzature professionali, come macchine incapsulatrici, conta-compresse, miscelatori e strumenti per l’etichettatura. Durante l’operazione, due individui originari di Salerno sono arrestati e condotti in carcere a Fuorni con l’accusa di traffico internazionale di droga e sostanze dopanti.

L’indagine è condotta dai pubblici ministeri di Rimini e Vallo della Lucania ed ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale che, partendo dal laboratorio clandestino nella provincia di Salerno, riusciva a distribuire pillole e sostanze stupefacenti in tutto il territorio nazionale e all’estero.

Questo blitz a Perdifumo fa seguito a un’operazione condotta lo scorso novembre nella Repubblica di San Marino, dove è scoperto un deposito illegale utilizzato per lo stoccaggio e la vendita delle sostanze. Grazie alle attività investigative svolte dai carabinieri del Reparto tutela salute di Roma e del comando provinciale di Salerno, è stato possibile individuare anche il laboratorio dove venivano preparate le pasticche di anabolizzanti e droghe sintetiche.