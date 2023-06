Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno effettuato un’importante arresto. Mentre transitavano lungo via Sant’Anna, hanno notato due individui a bordo di uno scooter che hanno cercato di eludere un controllo accelerando la marcia. I poliziotti, determinati a fermare i sospetti, hanno inseguito lo scooter e alla fine sono riusciti a bloccarlo. Durante la perquisizione, è scoperto che il conducente, identificato come P.B., un 20enne residente a San Giorgio a Cremano con precedenti penali, era in possesso di una notevole quantità di sostanze stupefacenti e denaro contante.

In particolare, è trovato in possesso di un panetto di hashish con un peso approssimativo di 100 grammi, due bustine contenenti circa 4 grammi della stessa sostanza e la somma di 385 euro in contanti. Il ritrovamento del panetto e delle bustine suggerisce l’intenzione di P.B. di spacciare la droga.

Di fronte alle prove schiaccianti, P.B. è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sua precedente cronaca penale ha sicuramente inciso sulla decisione degli agenti di procedere con l’arresto, al fine di impedire che continuasse l’attività illegale e di garantire la sicurezza della comunità.

Questa operazione è parte di un impegno più ampio delle forze dell’ordine per contrastare il commercio di droga e ridurre l’impatto negativo che ha sulla società. Gli spacciatori rappresentano una minaccia per la salute pubblica e per la sicurezza, e le forze dell’ordine sono determinate a perseguire coloro che si dedicano a queste attività illegali.