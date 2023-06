Una tredicenne è precipitata dal balcone della sua abitazione, situata al terzo piano, nel comune di Pomigliano d’Arco, nella provincia di Napoli. Secondo quanto riportato dai carabinieri, la ragazza è cosciente e fortunatamente non corre pericolo di vita. Attualmente è ricoverata presso l’ospedale Santobono di Napoli per ricevere le cure necessarie. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, in via Giorgio La Pira, all’interno di un edificio appartenente al complesso popolare ‘219’. Dalle prime indagini sembra che la tredicenne sia caduta accidentalmente dal balcone della sua camera da letto mentre cercava di sistemare una tenda. Essendo da sola al momento dell’incidente, ha perso l’equilibrio e ha attraversato la finestra precipitando.

Il personale del servizio di emergenza 118 è intervenuto prontamente e ha trasferito la giovane al Santobono per le cure necessarie. Nonostante le circostanze, i carabinieri stanno ancora valutando la dinamica precisa dell’incidente. Sebbene l’ipotesi di un evento accidentale sembri essere la più probabile, al momento non viene esclusa alcuna possibilità.

Il pubblico ministero di turno della Procura di Nola ha disposto ulteriori accertamenti affidati alla sezione rilievi dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. La magistratura sta collaborando attivamente con le forze dell’ordine per ottenere una chiara comprensione dei fatti e delle circostanze che hanno portato alla caduta della tredicenne.