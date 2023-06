Nel primo pomeriggio di oggi, una donna di 48 anni è rimasta ferita da colpi di arma da fuoco al braccio nel Mandamento Baianese, nel comune di Sperone. Secondo le prime testimonianze, l’aggressore sarebbe un uomo ancora sconosciuto. La vittima è riuscita a raggiungere il comune di Avella per cercare rifugio. L’episodio si è verificato mentre la donna si trovava a bordo di un’auto, quando è colpita dai proiettili. I carabinieri della Compagnia di Baiano sono intervenuti tempestivamente sulla scena. La vittima è soccorsa dai sanitari del servizio di emergenza 118 e le sue condizioni non sono considerate critiche, nonostante la ferita da arma da fuoco. Al momento, non corre pericolo di vita e si trova all’ospedale di Nola per le cure.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per identificare l’uomo responsabile dei colpi di arma da fuoco e stabilire le circostanze dell’aggressione. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali prove sul luogo dell’incidente per cercare di ricostruire l’accaduto nel dettaglio.

La sicurezza dei cittadini è una priorità per le forze dell’ordine e stanno lavorando con determinazione per risolvere il caso e portare il responsabile davanti alla giustizia. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo al possibile movente dell’aggressione.