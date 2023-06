Un incidente spiacevole ha scosso la tranquillità della centralissima piazzetta Passaro a Cava de’ Tirreni, coinvolgendo una signora cavese seduta al tavolino di un bar insieme a un’amica. Durante un normale aperitivo, la donna è finita colpita in pieno volto da una pallonata lanciata da uno dei giovani che giocavano a pallone nella piazza. L’impatto è stato così violento da causarle uno zigomo gonfio e un ematoma all’occhio, con conseguenti problemi alla vista. La situazione ha richiesto l’intervento dell’ambulanza e il trasferimento in ospedale per le cure necessarie.

La vittima di questo incidente ha deciso di denunciare l’accaduto per richiamare l’attenzione sulla difficile convivenza tra i residenti del luogo e gli avventori, soprattutto i giovani, che utilizzano gli spazi pubblici per praticare giochi come il calcio. Questa situazione genera divisioni nella città, con alcuni che chiedono maggiori controlli e una maggiore educazione da parte dei giovani affinché rispettino i luoghi pubblici, mentre altri sostengono il diritto dei giovani di giocare all’aperto.

La signora coinvolta nell’incidente ha spiegato le circostanze dell’accaduto, sottolineando il pericolo che simili situazioni possono rappresentare per persone più vulnerabili come anziani o bambini molto piccoli. Ha espresso gratitudine per non aver subito conseguenze gravi, ma ha ribadito la necessità di controlli e soprattutto di educare i giovani al rispetto degli altri.

La presenza immediata dei vigili sul luogo dell’incidente è stata apprezzata, ma è evidente che non possono essere presenti in ogni piazza tutto il tempo. È emersa la richiesta di controlli più frequenti, ma soprattutto di un lavoro educativo che insegni ai giovani il rispetto delle altre persone.

Non è la prima volta che nella piazzetta Passaro si verificano episodi del genere. In passato, il presidente del Comitato Ordine e Quiete, Giuseppe Salsano, rimase ferito a un dito a causa di una pallonata. Salsano ha avviato una battaglia contro i gruppi di ragazzi che utilizzano le strade cittadine, in particolare le piazzette e le traverse del borgo Scacciaventi, per giocare a pallone.