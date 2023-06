A Salita Cariati, che dai Quartieri Spagnoli conduce al Corso Vittorio Emanuele, dei rifiuti abbandonati in strada sono dati alle fiamme ed il rogo ha carbonizzato completamente l’albero del cortile della scuola materna e colpito in parte alcune abitazioni. A darne notizia è uno dei portavoce dei residenti che si è rivolto al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Ormai è noto, anche dopo le innumerevoli pec inviate, che la situazione a salita Cariati, zona Pontano, è assolutamente insostenibile.

Rifiuti, anche pericolosi, materiali di risulta e ingombranti sono quotidianamente sversati e depositati sotto gli occhi di tutti.

Oltre ai disagi per la viabilità, all’impietoso scenario, si assiste ad un vero e proprio pericolo per la nostra salute.

Questa volta, al rientro da lavoro, purtroppo abbiamo appurato che i rifiuti (plastica, pittura, strumenti elettronici, divani, letti e materiali risulta) di sono stati incendiati. Le fiamme erano alte 5 metri. L’aria era irrespirabile i detriti e le ceneri dell’incendio sono presenti in casa.Un intervento risolutore non può più essere posticipato, la tutela della salute pubblica non può più essere messa in secondo piano.

Chiediamo una immediata bonifica dell’area è un intervento definitivo anche attraverso l’installazione di telecamere di sicurezza e controlli dell’area.

La tutela della salute è un diritto e un dovere.”

“Sono diversi anni che denunciamo le discariche abusive di questa strada avendo chiesto diversi interventi di bonifica e soprattutto l’installazione di video-trappole e l’intervento della Polizia Ambientale. Ora dopo questa tragedia sfiorata l’amministrazione non potrà più ignorare il nostro appello: bisogna fare attività di prevenzione e punire duramente gli incivili al fine di tutelare l’ambiente, i cittadini ed evitare altri pericolosissimi roghi-” ha commentato Borrelli.