Un uomo di 68 anni arrestato a Boscoreale dalle autorità competenti dopo aver ricevuto un provvedimento di esecuzione della pena. L’arresto è effettuato dai falchi della Squadra Mobile in adempimento a un ordine di carcerazione emesso il 30 maggio scorso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Napoli. L’uomo, condannato a una pena residua di cinque anni, tre mesi e 26 giorni di reclusione, è ritenuto colpevole di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di reati relativi alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, commessi nel periodo compreso tra il 2016 e il 2022.

L’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Napoli ha emesso il provvedimento di carcerazione in seguito alla sentenza di condanna, e tale ordine è eseguito dalla Squadra Mobile, che si è recata presso l’abitazione dell’uomo a Boscoreale per prelevarlo. Dopo la notifica del provvedimento, il 68enne è rinchiuso in carcere per scontare la pena a lui inflitta.