Ultimo appuntamento della nona edizione di “Boscoreale e i suoi tesori culturali”

Sarà Giuseppe De Silva il protagonista dell’ultimo appuntamento della nona edizione di “Boscoreale e i suoi tesori culturali”, la rassegna organizzata dall’Associazione Culturale “Il Nuovo Vesuvio”. Giovedì 8 giugno a partire dalle ore 19.00, presso la sede dell’associazione in Via Papa Giovanni XXIII, 26 a Boscoreale, si terrà la presentazione del libro “Armando e il segreto dello scudetto” edito da Scritto.io, l’ultimo libro del giornalista e autore televisivo.

“Armando e il segreto dello scudetto” racconta di Peppe giovane giornalista, Vincenzo professore universitario, Armando sfaccendato nullafacente, consumatore abituale di hashish: tre amici che con alterne vicende seguono il Napoli del primo scudetto. Scommesse e corse clandestine in auto, amore di Peppe per Brigida (che somiglia a Gina Lollobrigida), che però è promessa a Carlo imprenditore juventino dai traffici molto borderline. Il boss don Nicola Anzalone che incombe e gestisce il totonero sui Quartieri Spagnoli, la Napoli degli anni ’80 a fare da sfondo alla storia che vedrà alla fine Armando svelare il suo incredibile segreto e dare una dritta a Peppe dal Perù per uno scoop mondiale, mentre la città impazzisce di gioia perché Diego, il suo re, mantiene la promessa di portare a Napoli il primo scudetto.

A discuterne con l’autore oltre ad Angelo Cesarano, presidente dell’Associazione Culturale Il Nuovo Vesuvio, interverranno infatti i giornalisti Ottavio Lucarelli e Gennaro Carotenuto.

CENNI BIOGRAFICI DELL’AUTORE GIUSEPPE DE SILVA è giornalista professionista. Scrittore, autore televisivo, conduttore di tg, commentatore sportivo, ha lavorato per il “Roma”, “il Giornale di Napoli”, “Cronache di Napoli”, “Il Mattino”; “Canale 10”, “Napolitv”. Ha diretto il settimanale Provincia oggi e la web TV unicachanneltv. Svolge attività di formazione in qualità di docente in corsi di marketing e comunicazione. Autore dell’e-book “100 domande sulla 150” (2004) edito da Formez, primo manuale sulla Comunicazione Pubblica. Ha pubblicato il romanzo: “Il Terzo Binario” (2019), edizioni l’Erudita, che ha ottenuto la menzione speciale ai premi letterari: Argentario 2020 e Città di Grosseto 2020.

Il volume: “Ciente Carezze e Mille Vase” poesie, racconti, aneddoti su Diego Armando Maradona. Beldes edizioni, 2021 (con la particolarità di poter ascoltare le poesie tramite i QR Codes). “La Siria con i miei Occhi” (2016), con Campanotto editore scritto con Giovanni Abriola che ha vinto il premio “Uniti per la legalità” 2018. Ha vinto il premio giornalistico Nazionale Franco Landolfo 2017. Insignito di benemerenza dalla protezione civile per l’attività svolta a sostegno dei terremotati de L’Aquila. Il suo nuovo romanzo in diffusione è: “Armando e il segreto dello scudetto” Edito da “Scritto.io”, 2023.