Negli ospedali della Campania “i tempi di attesa sono troppo lunghi. Non va bene. Da questo punto di vista saremo spietati nei prossimi mesi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nell’intervallo dell’inaugurazione della nuova Pet/TC digitale all’ospedale Monaldi di Napoli. “Dobbiamo valorizzare – ha detto De Luca – le nostre professionalità negli ospedali e fare un lavoro di recupero dei tempi delle liste di attesa, che spinge alla mobilità passiva. Uno dei motivi per cui abbiamo tanti cittadini che se ne vanno è questo e ci stiamo lavorando. In un anno abbiamo raggiunto il primato per il fascicolo sanitario elettronico su cui eravamo l’ultima regione in Italia, abbiamo oggi la possibilità di avere un monitoraggio continuo e dettagliato sull’attività che si svolge in ogni ospedale, in ogni reparto, in ogni stanza”.

“Credo che dobbiamo guardare con grande rispetto e gratitudine all’attività dei nostri medici, primari importanti, medici di qualità danno tono e sostanza all’attività ospedaliera, però dobbiamo aiutarci reciprocamente. L’obiettivo di abbattere le liste di attesa è vincolante per tutti, altrimenti si va avanti a carro armato”.