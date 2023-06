Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in via Spaventa in risposta a una segnalazione riguardante un individuo che stava causando danni alle auto parcheggiate. Ciò ha portato all’arresto di un uomo di 32 anni, cittadino straniero, che è stato accusato di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione delle forze dell’ordine ha garantito la sicurezza dei cittadini e dimostrato la determinazione delle autorità nell’affrontare comportamenti illegali.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno ricevuto una segnalazione riguardante una persona che stava danneggiando le automobili parcheggiate in via Spaventa. Rispondendo prontamente alla chiamata, i poliziotti sono giunti sul luogo dell’incidente e hanno individuato l’uomo segnalato.

Dall’ispezione visiva, è emerso che il sospetto aveva danneggiato il tetto di un’auto e la porta di ingresso di un’associazione utilizzando una pietra. La gravità degli atti di vandalismo ha portato gli agenti a procedere con il fermo dell’individuo per ulteriori accertamenti.

Una volta condotto presso gli uffici di polizia, l’uomo ha manifestato un atteggiamento di estrema ostilità e si è scagliato contro gli operatori presenti. Solo dopo un’intervento deciso e coordinato da parte dei poliziotti è stato possibile riuscire a bloccare l’individuo, nonostante le difficoltà incontrate nel processo.

L’uomo di 32 anni, successivamente identificato come cittadino straniero, è stato denunciato per danneggiamento aggravato, a causa dei danni causati alle vetture e all’associazione, e per resistenza a pubblico ufficiale, a causa dell’aggressione perpetrata contro gli agenti di polizia.