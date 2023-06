Daniela Panzera ha una carriera di oltre trent’anni nella Polizia di Stato. Si è arruolata come allieva agente nel gennaio del 1987 e, dopo tre anni, ha vinto il concorso per diventare Ispettore della Polizia di Stato. È stata la prima donna a entrare nella sesta Sezione della Squadra Mobile di Napoli, conosciuta come “l’antiscippo” o i “Falchi”. Ha lavorato in questo reparto per quindici anni, diventando la prima donna a guidare una moto all’interno di questa sezione.

In seguito, ha prestato servizio presso il Commissariato di Polizia San Paolo come responsabile dell’Anticrimine interna e dell’ufficio Misure di prevenzione e sicurezza. Nel dicembre del 2010, è stata trasferita alla specialità della Polizia Stradale. Ha trascorso tredici anni presso il Compartimento della Polstrada di Napoli, dove è stata responsabile dei Risp (Reparto di intervento dei motociclisti della Polizia Stradale). Successivamente, ha lavorato come segretaria particolare del dirigente del Compartimento e poi come responsabile dell’Ufficio personale, diventando un punto di riferimento per molti colleghi.

Nel 2021, è stata assegnata al Centro operativo autostradale. Di recente, ha terminato la sua carriera a causa del raggiungimento dei limiti di età. Daniela Panzera ha svolto un ruolo significativo e si è distinta nel corso della sua carriera nella Polizia di Stato.