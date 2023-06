All’apparenza sembrava una tranquilla famigliola che si apprestava a fare shopping presso il centro commerciale di via Galatina, a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), ma così non era. I tre, un ventiquattrenne domiciliato a Santa Maria Capua Vetere, una ventitreenne di Mondragone (Caserta) e una ventunenne di Cercola (Napoli), risultati essere fratelli, con tanto di passeggino con all’interno la figlioletta di soli due anni, sono accusati di aver rubato scarpe e capi di abbigliamento.

Erano già riusciti a nascondere, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, numerosi articoli nel vano inferiore del passeggino e stavano tentando di allontanarsi quando sono scoperti da uno degli addetti alla vigilanza e dalla direttrice del centro, che ha subito chiamato i carabinieri della locale stazione. Appena si sono accorti di essere scoperti, i tre ladri hanno aggredito la direttrice ferendola alla testa ed hanno continuato ad inveire contro i presenti fino a quando sono bloccati dai militari dell’Arma nel frattempo sopraggiunti sul posto.

Per la direttrice sono necessarie le cure del personale sanitario del 118 che ha provveduto a medicarla sul posto. La refurtiva, interamente recuperata e consistente in tre paia di scarpe, un paio di sandali e alcuni capi di abbigliamento è restituita al responsabile del centro commerciale. I tre arrestati, che dovranno rispondere di furto aggravato in concorso, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, sono accompagnati ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.