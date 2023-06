Il tentativo di rapina ai danni di un commerciante di Pomigliano d’Arco (Napoli), avvenuto alcuni giorni fa è immortalato in immagini condivise sui social. Nei vari video finiti in rete, si vede il commerciante intento a chiacchierare con alcuni amici nei pressi del negozio in via Cantone, quando arrivano due malviventi a bordo di una moto che gli puntano la pistola alla testa. Il commerciante cerca di scappare, ma è raggiunto dal criminale armato che lo aggredisce e lo colpisce alla testa, per poi scappare per l’intervento di una donna che interviene in difesa dell’uomo. A rendere noto il video è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

“I criminali non hanno più paura di nulla, bisogna fermare questa deriva violenta con ogni mezzo. Nel video ci sono Immagini atroci nonostante l’intervento di una coraggiosissima donna che ha tentato di fermare i delinquenti: la vittima si è ritrovata a terra in un bagno di sangue, con vistose ferite alla testa. Sempre a Pomigliano d’Arco è di ieri la notizia che in via Roma, sempre in pieno giorno, ancora due uomini in moto hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un altro uomo, raggiunto da un proiettile al ginocchio destro. I criminali non hanno più paura di nulla, agiscono ad ogni ora del giorno e anche in pieno centro, senza timore di essere beccati dalle Forze dell’Ordine.

Non possiamo assolutamente consentire che accada tutto ciò, questa deriva va fermata con ogni mezzo, serve il pugno di ferro contro questa gente che inquina le nostre città. A Pomigliano si sarebbe potuto assistere ad una tragedia, che solo per miracolo non si è consumata, tra l’altro, davanti a numerosi passanti che senz’altro saranno rimasti sotto shock per quanto accaduto. I cittadini chiedono sicurezza a gran voce e le istituzioni non possono restare inermi davanti a tutto questo”, conclude Borrelli.