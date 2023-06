Un uomo di 72 anni di Somma Vesuviana, identificato come G. E., è arrestato dai carabinieri della locale stazione per coltivazione abusiva di stupefacente. Durante una perquisizione nel suo terreno, le forze dell’ordine hanno scoperto una coltura di cannabis, composta da piante alte fino a 1 metro e mezzo. Durante l’operazione, sono stati sequestrati 36 fusti contenenti le piante di cannabis, insieme a 110 grammi di marijuana già essiccata. Inoltre, sono stati rinvenuti anche materiali vari utilizzati per il confezionamento della droga. Dopo l’arresto, è posto ai domiciliari in attesa del giudizio.

La coltivazione abusiva di cannabis è un reato penale in molti paesi, compresa l’Italia. Le autorità sono impegnate nella lotta contro il traffico illecito di droghe e nella prevenzione dell’uso e dell’abuso di sostanze stupefacenti. Operazioni come questa dimostrano gli sforzi delle forze dell’ordine nel contrastare il mercato illegale della droga e proteggere la sicurezza pubblica.

Il caso sarà sottoposto al sistema giudiziario per l’ulteriore valutazione delle prove e la determinazione delle eventuali conseguenze legali. La legge italiana prevede sanzioni severe per la coltivazione, la produzione e il traffico di droghe, in conformità con gli obblighi internazionali nel campo della lotta contro il narcotraffico.