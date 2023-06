Dopo un’interruzione causata da un treno in avaria, la circolazione dei treni sulla rete della Circumvesuviana è ripristinata. L’Ente Autonomo Volturno, responsabile della gestione delle linee ferroviarie, ha comunicato che i problemi tecnici sono risolti, consentendo il ritorno alla normale operatività lungo le tratte interessate. Inizialmente, la tratta tra Napoli e Torre Annunziata è interessata dall’avaria, ma ora è nuovamente accessibile ai passeggeri. La notizia della ripresa dei servizi è accolta positivamente, tuttavia, alcune limitazioni e ritardi persistono, causando disagi agli utenti.

Uno dei treni che opera sulla linea per Sorrento, quello delle ore 7:30 partito dalla stazione di Porta Nolana, ha subito un ritardo di circa 30 minuti, segnalando che il ripristino completo potrebbe richiedere ancora un po’ di tempo.

Nonostante i disagi, l’Ente Autonomo Volturno ha assicurato che sta facendo tutto il possibile per minimizzare gli inconvenienti e riportare la circolazione alla normalità nel minor tempo possibile. Attivate squadre di manutenzione per eseguire controlli accurati sulle linee e sugli impianti, al fine di garantire la massima sicurezza per i passeggeri.

L’incidente e la conseguente interruzione dei servizi della Circumvesuviana hanno causato inevitabilmente problemi agli utenti, in particolare a coloro che dipendono da questa linea per gli spostamenti quotidiani. Tuttavia, è importante sottolineare che gli sforzi sono stati profusi per ripristinare la circolazione il più velocemente possibile, assicurando che le misure necessarie siano state adottate per evitare eventuali rischi o inconvenienti futuri.

Gli utenti della Circumvesuviana sono invitati a tenersi aggiornati sullo stato dei treni e sulle informazioni di viaggio attraverso i canali ufficiali dell’Ente Autonomo Volturno, come i siti web e i profili sui social media. È possibile che siano necessari ulteriori adeguamenti e miglioramenti per garantire una circolazione fluida e puntuale.