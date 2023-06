Problemi tecnici: interrotte e poi ripristinate due tratte della Circumvesuviana. Ancora disservizi per gli utenti che si servono per i loro spostamenti dei treni delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno. Come comunicato dalla stessa azienda di trasporti, infatti, ”causa problema tecnico alla stazione di Scisciano” la circolazione è rimasta ”interrotta tra Nola e Via Vittorio Veneto” fino al ripristino avvenuto pochi minuti fa. Inevitabili le conseguenze sulla regolare circolazione, tanto che il treno delle ore 9:44 da Baiano per Napoli viaggi con 40 minuti di ritardo.

Non è questo però il primo problema che si è verificato nella giornata odierna lungo le linee vesuviane: Eav infatti aveva segnalato difficoltà lungo la tratta Napoli-Torre del Greco via Centro Direzionale, con i treni che per la prima parte della mattinata hanno limitato a San Giorgio a Cremano fino a quando l’inconvenente registrato alla stazione di Torre del Greco non si è risolto.