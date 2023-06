A pochi giorni dall’avvio del piano di mobilità che prevede la sospensione dei treni diretti della linea NAPOLI-Sorrento per i viaggiatori di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre Annunziata, l’Ente Autonomo Volturno, responsabile della gestione delle linee vesuviane, ha annunciato un servizio sostitutivo con autobus operato dalla ditta Romano sulla tratta soppressa NAPOLI-San Giorgio via Centro Direzionale, che sarà in vigore dal 3 luglio al 31 luglio 2023, escludendo i giorni festivi.

Tuttavia, alcuni utenti hanno notato che, non essendoci giorni festivi nel mese di luglio, l’avviso potrebbe anticipare una possibile decisione di estendere il servizio bus anche ad agosto. Considerando che il giorno di Ferragosto cade di martedì, vi sono dubbi sulle eventuali conseguenze sulla mobilità dei pendolari durante questo periodo estivo.

Questa nuova interruzione dei treni diretti sulla linea NAPOLI-Sorrento ha causato disagi significativi per i residenti e i turisti che si spostano tra i comuni interessati e le destinazioni turistiche come la Penisola Sorrentina, Pompei scavi e Castellammare di Stabia. La dipendenza da autobus sostitutivi potrebbe comportare tempi di percorrenza più lunghi e potenziali complicazioni logistiche per i viaggiatori.

Si auspica che l’Ente Autonomo Volturno prenda in considerazione le necessità dei pendolari e dei turisti, valutando attentamente la possibilità di estendere il servizio bus sostitutivo anche ad agosto, tenendo conto dell’importanza della continuità del trasporto pubblico e della facilità di accesso alle destinazioni turistiche durante il periodo estivo.