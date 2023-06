Forti disagi per i viaggiatori della Circumvesuviana, in particolare lungo la tratta Napoli-Sorrento, quella maggiormente frequentata dai turisti per raggiungere le località della penisola. Da questa mattina infatti l’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee vesuviane, è impegnato nell’annunciare pesanti ritardi in merito alla circolazione dei convogli che, complice il ponte festivo, sono più affollati del solito. La punta massima dei problemi si è raggiunta quando è annunciato che ”causa motivi tecnici” il treno delle 10:18 partito da Napoli e diretto a Sorrento era ”ripartito da Pioppaino con 60 minuti di ritardo”.

A seguire sono comunicati 25 minuti di ritardo per il treno Sorrento-Napoli delle 12:00, la soppressione parziale da Torre Annunziata a Sorrento del convoglio partito da Napoli alle 12:18 e la relativa soppressione da Sorrento a Torre Annunziata di quello che sarebbe dovuto partire alle 14:24, i 22 minuti di ritardo del treno delle 12:48 che da Sorrento era destinato a raggiungere Napoli, mentre quello delle 13:36 da Sorrento verso Napoli ha accumulato 29 minuti di ritardo, infine quelli delle 13:36 da Sorrento per Napoli e delle 13:54 da Napoli verso Sorrento hanno viaggiato rispettivamente con 15 e 20 minuti di ritardo. Problemi si registrano anche lungo le altre tratte.