L’Ente Autonomo Volturno ha comunicato che attualmente si verificano problemi tecnici che impediscono il regolare funzionamento del servizio sulla tratta tra le stazioni di Poggiomarino (Napoli) e Scafati (Salerno) della Circumvesuviana. L’interruzione del servizio è iniziata alle 12:35 e è causata da questi inconvenienti tecnici. Gli effetti di questa interruzione si stanno già manifestando, con la soppressione del treno delle 11:40 da Poggiomarino per Napoli e il treno delle 11:47 da Napoli per Poggiomarino che termina il proprio percorso a Scafati.

Si tratta di una situazione che sta causando disagi agli utenti che utilizzano le linee della Circumvesuviana per i propri spostamenti. È auspicabile che l’Ente Autonomo Volturno risolva prontamente i problemi tecnici e ripristini il servizio regolare sulla tratta interessata.

Gli utenti sono invitati a prestare attenzione agli aggiornamenti forniti dall’Ente Autonomo Volturno riguardo alla ripresa del servizio e alle eventuali alternative di trasporto messe a disposizione. Si consiglia di verificare gli orari e le modalità di viaggio prima di intraprendere un percorso sulla tratta interessata dalla interruzione del servizio.

Questi inconvenienti rappresentano una sfida per l’Ente Autonomo Volturno nell’assicurare un servizio di trasporto pubblico efficiente e affidabile per gli utenti. Si spera che le necessarie riparazioni siano effettuate nel più breve tempo possibile, al fine di ripristinare la piena operatività delle linee della Circumvesuviana e minimizzare i disagi per i passeggeri.