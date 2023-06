La Polizia municipale di Aversa (Caserta) ha disposto la chiusura di un’azienda di pompe funebri, risultata abusiva in seguito ai controlli effettuati. Gli agenti diretti dal comandante Antonio Piricelli hanno ispezionato numerose aziende al fine di accertarne la regolarità delle autorizzazioni, scoprendo che l’azienda, ben visibile dall’esterno con tanto di tabella con il nome aziendale, è risultata priva dei requisiti necessari previsti da una legge regionale (la numero 7 del 25 luglio 2013) per poter esercitare. Operava infatti senza marchi perchè non ne aveva.

I Vigili urbani hanno, quindi, comminato una multa al titolare dell’attività di 15mila euro con contemporanea chiusura. All’interno dell’azienda sono stati trovati anche due uomini, entrambi pregiudicati per reati anche di camorra.