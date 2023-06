Dopo i recenti eventi che hanno scosso la comunità locale, finalmente è possibile approfondire uno dei punti cruciali di questa sconvolgente storia di cronaca: stabilire eventuali collegamenti tra il presunto maltrattamento subito dai pazienti all’interno della residenza privata conosciuta come “Casa nonna Rosa” e i loro decessi. L’attenzione degli investigatori è ora concentrata sulla possibilità di acquisire le cartelle cliniche dei due anziani deceduti, Giuseppe Mattiucci e Renato Fidanzini, al fine di determinare se sono somministrate terapie farmacologiche inappropriate o se ci sono segni di denutrimento o violenze.

Le autorità competenti si apprestano ad analizzare attentamente le cartelle cliniche dei pazienti per comprendere le patologie in corso e le terapie farmacologiche che sono loro somministrate. Questo passo è fondamentale per stabilire eventuali responsabilità legate al maltrattamento e ai decessi. Saranno coinvolte anche le testimonianze degli esperti consulenti tecnici, che contribuiranno a delineare una chiara ricostruzione dei fatti.

La “Casa nonna Rosa” è stata al centro di pesanti accuse di maltrattamenti e presunta somministrazione inappropriata di farmaci sedativi. I verbali delle intercettazioni hanno rivelato un utilizzo sospetto di medicinali come Tolofen e Serenase, normalmente autorizzati solo per casi di comportamento particolarmente aggressivo. Durante una riunione interna alla struttura, l’amministratrice Valentina De Maio ha sollevato dubbi sulla rapida esauribilità di tali farmaci, dando così avvio alle indagini. Il personale della struttura ha fornito spiegazioni generiche, affermando, ad esempio, che alcuni flaconi si erano rotti accidentalmente, richiedendo quindi ulteriori acquisti. Tuttavia, le autorità cercheranno di stabilire se vi sia stata un’overdose da sedativi come possibile causa dei decessi.

Le indagini in corso si concentreranno sull’accertamento di eventuali nesso causale tra i maltrattamenti subiti dai pazienti all’interno della “Casa nonna Rosa” e i loro decessi. Gli investigatori cercheranno prove di denutrimento, segni di violenze e l’eventuale somministrazione inappropriata di farmaci sedativi. L’obiettivo è fare piena luce su questa dolorosa vicenda e garantire giustizia per le vittime e le loro famiglie.