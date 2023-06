Una macelleria etnica situata in Via Ammendola a San Giuseppe Vesuviano è finita oggetto di un’operazione congiunta dei carabinieri della locale stazione, agli ordini del comandante Angelo Cardone, dell’Asl Napoli 3 dell’Unità Operativa Servizio Veterinario e dell’ufficio tecnico comunale. Durante il controllo scoperta carne ricoperta da parassiti ed insetti. La rivendita è chiusa immediatamente e al titolare, un cittadino bengalese di 43 anni, è comminato anche il sequestro di circa 70 chili di alimenti completamente insudiciati.

Le autorità competenti hanno condotto un’operazione di controllo presso una macelleria etnica a San Giuseppe Vesuviano, in seguito a segnalazioni o sospetti riguardanti le condizioni igieniche del locale. I carabinieri, insieme al personale dell’Asl Napoli 3 dell’Unità Operativa Servizio Veterinario e dell’ufficio tecnico comunale, hanno esaminato attentamente i prodotti alimentari presenti nel negozio.

Durante l’ispezione la terribile scoperta: la carne destinata alla vendita era ricoperta da parassiti ed insetti. Questo grave rischio per la salute pubblica ha portato alla chiusura immediata della macelleria per evitare qualsiasi pericolo per i consumatori.

Come risultato della scoperta della carne infestata, il titolare della macelleria, un uomo bengalese di 43 anni, è sottoposto a misure legali. Oltre alla chiusura del negozio, è comminato il sequestro di circa 70 chili di alimenti contaminati, al fine di evitare che entrino nel mercato alimentare e mettano a rischio la salute dei consumatori.

La sicurezza alimentare è un aspetto fondamentale per garantire la salute pubblica e prevenire malattie legate al consumo di alimenti contaminati. Le autorità competenti stanno lavorando per identificare le cause che hanno portato a questa situazione e assicurarsi che siano adottate misure correttive adeguate per prevenire futuri incidenti simili.