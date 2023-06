Il Canone Rai è un’imposta dovuta dai cittadini italiani per il finanziamento del servizio radiotelevisivo pubblico. Tuttavia, esistono tre categorie di utenti esonerati dal pagamento del Canone Rai. La prima categoria riguarda gli ultrasettantacinquenni con un reddito che non supera determinate soglie. Questi individui, in base alla normativa, sono esentati dal pagamento del Canone Rai.

La seconda categoria di esenzione riguarda i diplomatici e i militari stranieri che risiedono in Italia. Poiché questi soggetti non sono considerati residenti ai fini fiscali italiani, sono esonerati dal pagamento del Canone Rai.

Infine, la terza categoria comprende coloro che non detengono un apparecchio televisivo. Questi individui non sono tenuti a pagare il Canone Rai in quanto non usufruiscono del servizio radiotelevisivo pubblico.

Per i titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica che intendono presentare la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo, è necessario inviare l’apposito modulo entro il 30 giugno. Il modulo è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inviata in via telematica tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. Nel caso in cui la trasmissione telematica non sia possibile, il modulo compilato e firmato, insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere inviato per raccomandata senza busta all’Ufficio di Torino 1 dell’Agenzia delle Entrate.

È importante notare che la dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2023 avrà effetti solo per il pagamento del Canone Rai relativo al secondo semestre solare 2023, ossia per il periodo luglio-dicembre 2023.