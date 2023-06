Undici persone, ritenute ai vertici del clan Gallo-Cavalieri arrestate questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata. I provvedimenti di fermo sono emessi d’urgenza dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli, in seguito a indagini che hanno rivelato una serie di estorsioni perpetrate ai danni di commercianti ed imprenditori, fino alla Pasqua del 2023. Le indagini hanno quindi portato all’identificazione degli undici arrestati, accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione e detenzione di armi. Otto uomini e tre donne sono condotti in carcere e le accuse saranno valutate dal giudice per la convalida.

Il nuovo reggente del clan Gallo-Cavalieri è trovato armato, temendo ritorsioni da parte dei rivali. La pericolosità del clan e il coinvolgimento nelle attività estorsive hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per assicurare alla giustizia i responsabili. A riportare la notizia è Il Mattino che ha dato anche i nomi degli arrestati: Salvatore Abbellito, Giuseppe Colonia, Salvatore Gallo, Gennaro Gallo Battipaglia, Carmine De Rosa, Liberata Colonia, Michelina Manzi, Francesco Gallo, Lucia Gallo, Luigi Visciano e Carmine Vitagliano.

All’esterno della caserma dei carabinieri di via Dei Mille, si è radunata una folla di familiari degli arrestati in attesa dell’uscita degli indagati diretti verso il carcere. L’operazione di arresto dimostra l’impegno delle autorità nel contrastare le attività criminali legate alle estorsioni e al fenomeno mafioso che minacciano la sicurezza e la legalità nel territorio.