Su richiesta del Comune e della Prefettura di Avellino, i tecnici del dipartimento provinciale dell’Arpa Campania sono intervenuti stamane presso il luogo dell’incendio che ha interessato un mezzo pesante all’interno di una galleria dell’A16 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Vallesaccarda. Ad una prima osservazione, l’incendio, estinto tempestivamente per l’intervento dei Vigili del Fuoco, ha coinvolto il carico dell’automezzo costituito prevalentemente da materiale di tessuto non tessuto.

Immediatamente all’esterno della galleria interessata dall’incendio, gli operatori Arpac hanno collocato un campionatore ad alto flusso per la rilevazione di diossine e furani eventualmente dispersi in atmosfera e i risultati del monitoraggio attivato saranno diffusi non appena disponibili.