Ieri mattina un camion è finito in fiamme sulla strada statale Cilentana, all’altezza dello svincolo di Centola. A causa dell’incendio, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente la strada in entrambe le direzioni, deviando il traffico per garantire la sicurezza e consentire le operazioni di spegnimento del veicolo da parte dei vigili del fuoco. L’incidente ha causato un notevole disagio per gli automobilisti, ma le squadre di soccorso sono prontamente intervenute per gestire la situazione nel modo più sicuro ed efficiente possibile. Sulla scena sono presenti squadre della società di gestione delle infrastrutture stradali Anas e forze dell’ordine, che collaborano per coordinare il traffico e permettere il ripristino della normale viabilità nel minor tempo possibile.

Al fine di minimizzare l’impatto sul traffico veicolare, istituite delle deviazioni obbligatorie per i veicoli diretti verso Sapri e Vallo. Il traffico in direzione Sapri è deviato all’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Centola km 154+500, mentre per i veicoli diretti verso Vallo, il traffico era deviato all’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Poderia km 157+500. Queste misure hanno lo scopo di indirizzare il flusso dei veicoli verso percorsi alternativi, garantendo così la sicurezza degli automobilisti e dei soccorritori.

Le autorità competenti, tra cui i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, stanno lavorando instancabilmente per spegnere completamente l’incendio e rimuovere il camion danneggiato dalla strada. Non appena le operazioni di spegnimento si sono concluse e la strada dichiarata sicura, si è proceduto al ripristino della regolare viabilità.