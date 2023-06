La strada statale 268 “Del Vesuvio”, nel tratto compreso tra Angri (Salerno) e Terzigno (Napoli), è temporaneamente chiusa al traffico a causa di un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. L’azienda Anas, responsabile della gestione della viabilità, è sul posto per coordinare le operazioni e deviare il traffico verso gli svincoli di Angri Nord e Terzigno, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti. L’incendio del veicolo pesante ha reso necessaria la chiusura provvisoria della strada al fine di consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area. Anas sta lavorando per ripristinare la normale circolazione nel minor tempo possibile, adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei conducenti e degli altri utenti della strada.

Si consiglia ai conducenti di seguire attentamente le indicazioni fornite dal personale di Anas e di prestare attenzione alle deviazioni e alle segnalazioni presenti lungo il percorso alternativo. È importante rispettare i limiti di velocità e mantenere la massima prudenza durante la percorrenza della zona interessata dalla chiusura temporanea.