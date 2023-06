Nella mattinata di oggi, un’incidente tragico ha sconvolto la tranquilla località di Agerola. Un ragazzino di soli 12 anni ha perso la vita in seguito a una caduta rovinosa. Il nonno e i genitori del ragazzo si sono precipitati per soccorrerlo, ma sono rimasti profondamente scossi dalla tragedia. Nonostante i soccorsi immediati da parte del personale della Misericordia, non è stato possibile salvare il giovane. A darne notizia è Il Mattino online. La salma del ragazzino è messa a disposizione della Procura di Torre Annunziata, che ha avviato un’inchiesta per comprendere le circostanze dell’incidente. Il procuratore Nunzio Fragliasso, l’aggiunto Giovanni Cilenti e il sostituto Emilio Prisco sono impegnati nella conduzione delle indagini.

Sul luogo dell’incidente sono presenti i carabinieri della stazione di Agerola, della compagnia di Castellammare di Stabia e il nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la Procura sarà fondamentale per ricostruire l’accaduto e determinare le responsabilità.

Questa tragedia ha colpito profondamente la comunità di Agerola e ha lasciato tutti sgomenti di fronte alla perdita prematura di un giovane ragazzo. In un momento così difficile, è importante offrire sostegno e solidarietà alla famiglia colpita da questa dolorosa vicenda.