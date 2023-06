Michael Shelton, il turista americano di 33 anni precipitato lo scorso 23 maggio in un burrone a Positano, e’ morto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale del Mare di Napoli. L’uomo era trasportato in elicottero ed era in condizioni disperate dopo una caduta di circa 20 metri da un muretto della Grotta del Grado, sul sentiero che da Montepertuso conduce a Positano. In coma farmacologico per le numerose ferite su tutto il corpo e politraumi, dopo 19 giorni il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di ieri. Shelton, residente a Santa Monica, in California, si trovava nella costa amalfitana con la famiglia e la fidanzata Gaby per partecipare a un matrimonio. Nei giorni precedenti alla caduta, era andato alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Positano. Poggiandosi a un muretto, ha perso l’equilibrio finendo oltre le protezioni.

Sul caso potrebbe esserci un interesse della magistratura. Nei giorni scorsi era la stessa famiglia, rimasta al suo capezzale, a lanciare una raccolta fondi per sostenere gli ingenti costi del complesso e delicato trasferimento di Michael in una struttura ospedaliera di Santa Monica.