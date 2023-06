Un tragico incidente sul lavoro ha avuto luogo in un cantiere edile a Casal di Principe, nel casertano. La vittima è un muratore di 62 anni, che è giunto in ospedale già in condizioni critiche ed è successivamente deceduto. I carabinieri della compagnia di Casal di Principe stanno attualmente indagando sull’incidente e sono stati avvertiti solo quando l’operaio è stato trasportato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Il cantiere è stato immediatamente sequestrato per consentire le indagini.

L’incidente mortale si è verificato nel contesto di un cantiere edile a Casal di Principe. La vittima, un muratore di 62 anni, ha riportato gravi lesioni sul posto di lavoro. Purtroppo, nonostante sia stato immediatamente trasportato all’ospedale, è arrivato già in condizioni disperate ed è successivamente deceduto a causa delle ferite riportate. L’identità della vittima non è stata resa nota.

I carabinieri della compagnia di Casal di Principe hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente sul lavoro. Sono intervenuti dopo essere stati avvertiti dell’accaduto quando l’operaio è stato portato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Gli inquirenti si sono recati sul cantiere per raccogliere prove e informazioni utili all’indagine. Al fine di preservare l’integrità delle prove, il cantiere è stato sequestrato.

L’incidente mortale richiama l’attenzione sulla necessità di garantire condizioni di lavoro sicure in tutti i settori, compreso quello edile. La sicurezza sul luogo di lavoro è un aspetto fondamentale per proteggere la vita e l’incolumità dei lavoratori. È importante che gli standard di sicurezza vengano rigorosamente rispettati e che vengano adottate misure preventive per evitare incidenti tragici come quello avvenuto nel cantiere di Casal di Principe.