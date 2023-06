Accertamenti in corso, da parte della polizia stradale, per cercare di fare luce sulla dinamica della morte del passeggero nel grave incidente avvenuto all’alba sull’A16 nel comune di Vallesaccarda (Avellino). Nello scontro, in cui sono rimaste anche ferite 14 persone, sono coinvolti un bus con a bordo 38 persone, che è precipitato in una scarpata, e altre cinque auto. La vittima era a bordo di una delle due auto coinvolte in un tamponamento tra due auto e, al momento, non è chiaro se sia rimasto ucciso in quell’incidente o nel successivo scontro tra il bus e le due vetture ferme sulla carreggiata, in direzione Napoli. Altre tre automobili, poi sopraggiunte, sono rimaste coinvolte nell’incidente stradale, appena dopo il bus. La vittima sembrerebbe un extracomunitario, in alcune delle auto c’era merce contraffatta: un vero e proprio carico.

Intanto nella palestra di Grottaminarda dove sono ospitati la maggior parte dei passeggeri del bus, solo una decina di persone stanno ora attendendo l’arrivo di un pullman sostitutivo che li condurrà a Roma. Altri quindici passeggeri sono portati per ulteriori accertamenti medici nell’ospedale di Ariano Irpino. Altri ancora, invece, le cui condizioni non destavano preoccupazione, sono raggiunti da parenti in auto che li hanno portati via.