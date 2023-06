Bus caduto nella scarpata sull’A16: le indagini avviate dalla Polizia Stradale di Grottaminarda, sotto il coordinamento della procura di Benevento, al fine di ricostruire le circostanze che hanno portato all’incidente e stabilire eventuali responsabilità, hanno portato al primo risultato. Durante le prime fasi è infatti identificata la vittima del sinistro come Malick Fall, un giovane di 26 anni originario del Senegal e residente a Forlì. L’incidente ha causato anche il ferimento di altre 14 persone, una delle quali è identificata come Alassane Loum, un uomo di 36 anni anch’egli originario del Senegal e residente a Napoli. Attualmente, Loum è ancora in prognosi riservata, mentre gli altri feriti ricevono cure e assistenza negli ospedali locali.

Il sinistro ha scatenato un’ampia mobilitazione delle autorità e dei soccorritori sul luogo dell’evento. I soccorsi sono intervenuti prontamente per prestare assistenza alle vittime e trasportarle negli ospedali più vicini per ricevere le cure necessarie.

Al momento, le indagini sono ancora in corso per determinare le cause precise dell’incidente. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove raccolte sulla scena per comprendere le dinamiche dell’evento. È probabile che siano effettuati ulteriori accertamenti tecnici al fine di ottenere una visione completa degli avvenimenti che hanno portato alla tragedia.