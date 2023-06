Secondo fonti parlamentari, il governo italiano ha deciso di ampliare la platea dei beneficiari del bonus gas e luce, un’agevolazione introdotta per sostenere le famiglie e i cittadini in difficoltà economica. Questa decisione è accompagnata da un aumento dei fondi destinati all’agevolazione, con un chiaro obiettivo in mente. Il bonus per le bollette di luce e gas è prorogato anche per il 2023, consentendo a un numero maggiore di persone di beneficiarne. I dati dell’anno scorso hanno mostrato una significativa partecipazione, con oltre 3,5 milioni di italiani che hanno ottenuto l’agevolazione per l’elettricità e quasi 2,5 milioni per il gas.

Secondo una stima preliminare per il 2023, ci potrebbe essere una novità importante per coloro che stanno valutando di presentare domanda per il bonus. Secondo una nota pubblicata da Arera, l’autorità di regolazione per l’energia, il governo avrebbe deciso di destinare 3,8 miliardi di euro in più per il bonus sociale e il bonus bollette rispetto all’anno precedente.

Se questa decisione del governo fosse confermata, ciò significherebbe automaticamente un aumento dei potenziali beneficiari del bonus. I requisiti rimarrebbero quelli dichiarati nel 2022, ovvero un reddito ISEE del nucleo familiare inferiore a 15.000 euro.

È importante sottolineare che, essendo un’agevolazione basata sul reddito, il bonus sarà erogato in modo automatico, senza la necessità di presentare ulteriori domande o compilare richieste. Inoltre, la soglia ISEE è aumentata nel caso di nuclei familiari numerosi, con più di quattro figli a carico.

La concessione del bonus si basa su uno scambio di informazioni tra l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e il Sistema integrato, al fine di individuare chi ha diritto all’agevolazione.

Questo incremento dei fondi destinati al bonus gas e luce riflette l’impegno del governo nel sostenere le famiglie e i cittadini che si trovano in difficoltà economica, garantendo loro un aiuto concreto per affrontare le spese energetiche. L’estensione del bonus e l’aumento dei beneficiari rappresentano un passo significativo verso la tutela delle fasce più vulnerabili della società, contribuendo a garantire loro un accesso essenziale all’energia.