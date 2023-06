La Legge di Bilancio 2023, approvata dal Governo Meloni, ha introdotto diverse agevolazioni per le famiglie con figli a carico. Questi bonus e benefici economici mirano a sostenere le famiglie nella cura e nell’educazione dei loro figli. Vediamo di seguito alcune delle principali agevolazioni aggiornate al 2023.

Dal 2023, è istituito il Nuovo Assegno Unico Universale per tutte le famiglie con figli a carico, indipendentemente dall’Isee. Questo sostegno economico è erogato per ogni figlio fino al compimento del 21º anno di età. Ci sono alcune condizioni specifiche per i figli che frequentano corsi professionali o universitari, svolgono servizio civile, sono registrati come disoccupati o hanno un reddito annuo inferiore a 8.000 euro. Inoltre, non ci sono limiti di età per i figli disabili. È prevista una maggiorazione per i nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori dipendenti e in caso di un genitore deceduto nei cinque anni successivi alla presentazione della domanda.

Anche nel 2023, è disponibile il bonus asilo nido per le famiglie con figli piccoli. L’INPS fornisce agevolazioni per aiutare le famiglie a coprire i costi delle strutture pubbliche e private autorizzate in base all’Isee. L’importo dell’agevolazione varia in base all’Isee del nucleo familiare:

Isee fino a 25.000 euro: 3.000 euro annui (massimo 272,73 euro mensili per 11 mensilità)

Isee da 25.001 a 40.000 euro: 2.500 euro annui (massimo 227,27 euro mensili per 11 mensilità)

Isee oltre 40.001 euro: 1.500 euro annui (massimo 136,37 euro mensili per 11 mensilità)

La domanda per il bonus asilo nido deve essere presentata online tramite il servizio dedicato dell’INPS, utilizzando il Pin, l’identità Spid o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Riduzioni IVA e bonus per genitori separati:

La Manovra finanziaria per il 2023 ha stabilito che l’IVA per pannolini e prodotti per l’infanzia indispensabili non potrà superare il 5%. Questa riduzione dell’IVA rappresenta un’agevolazione per le famiglie con figli piccoli.

Inoltre, è introdotto un bonus specifico per i genitori separati. Questo bonus si aggiunge ad altri contributi previsti per le famiglie con figli a carico nel 2023. È disponibile per coloro che hanno un ISEE inferiore o uguale a 8.174 euro e possono dimostrare di aver subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. L’agevolazione consente di ricevere fino a 800 euro ed è valida anche per i genitori che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento o solo in parte durante l’emergenza Covid.