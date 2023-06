Il bonus 200 euro di luglio 2023 introdotto con il decreto lavoro del 1° maggio 2023 prevede che i lavoratori ricevano un taglio del cuneo fiscale di 200 euro sul cedolino di luglio. Tuttavia, è importante specificare che non è ancora chiaro se sarà necessaria un’autodichiarazione per accedere a questo bonus. Saranno fornite ulteriori informazioni in merito nelle prossime comunicazioni ufficiali.

Per quanto riguarda l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), al momento non è specificato il limite di reddito necessario per poter beneficiare del bonus. Si consiglia di consultare i successivi provvedimenti o comunicati ufficiali per avere chiarezza su questo punto.

È importante tenere presente che le informazioni fornite finora sono soggette a modifiche e si consiglia di verificare gli aggiornamenti sulle disposizioni relative al bonus 200 euro di luglio 2023 attraverso le fonti ufficiali del governo.