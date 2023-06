Con l’aumento dei prezzi dei carburanti, il bonus carburante si conferma come un’agevolazione per alleviare l’onere finanziario dei dipendenti. Il recente decreto legge carburanti ha prorogato il beneficio, offrendo un supporto concreto alle persone colpite dall’impennata dei costi di carburante. Negli ultimi tempi, il caro carburante ha rappresentato un problema significativo per i conducenti, ma un breve periodo di calo dei prezzi aveva portato sollievo. Purtroppo, la situazione attuale mostra un aumento deciso della media nazionale dei prezzi del carburante nelle stazioni di servizio, che genera preoccupazione e disagi per i consumatori.

Per affrontare questa sfida, sono introdotte agevolazioni come il bonus carburante o bonus benzina. Si tratta di un’agevolazione istituita con il Decreto sull’energia cara, finalizzata a compensare le ripercussioni finanziarie derivanti dall’incremento dei costi dei carburanti.

Il bonus carburante consente alle imprese private di fornire ai propri dipendenti buoni carburante esenti da tasse. Questi buoni hanno un valore complessivo di 200 euro e possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023. Il bonus si aggiunge al valore delle attuali fringe benefit esentasse, portando il totale a 458,23 euro.

L’assegnazione del bonus carburante è facoltativa da parte delle aziende private, che possono decidere di offrire il beneficio a tutti i dipendenti o a gruppi specifici. I dipendenti di aziende private possono beneficiare del bonus, mentre dipendenti pubblici, titolari di Partita IVA e lavoratori autonomi sono esclusi.

L’obiettivo del bonus carburante è alleviare l’onere finanziario delle persone colpite dall’aumento dei prezzi del carburante. Tuttavia, è importante sottolineare che il bonus carburante non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, e viene erogato dai datori di lavoro per coprire i costi del carburante per autotrazione.

Per garantire una maggiore trasparenza tariffaria, il decreto legge carburanti impone ai commercianti l’obbligo di visualizzare i prezzi medi praticati nelle stazioni di servizio, al fine di evitare lo sfruttamento e consentire ai consumatori di confrontare facilmente i prezzi. Inoltre, verrà sviluppata un’applicazione dedicata per agevolare questa operazione.