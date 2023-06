Il bonus 200 euro, introdotto con il decreto del 4 maggio 2023, sarà erogato in modo automatico insieme al cedolino di luglio 2023. Non sarà necessaria un’autodichiarazione per riceverlo, poiché non è stata richiesta in precedenza. È importante precisare che il bonus non sarà erogato come una tantum, ma sarà distribuito nei sei mesi successivi. È parte integrante del taglio del cuneo fiscale introdotto con il Decreto Lavoro 2023.

La tabella dei beneficiari del bonus 200 euro è resa disponibile. Tuttavia, è importante sottolineare che il bonus non riguarda tutti i lavoratori, ma solo alcuni. Pertanto, non tutti i lavoratori potranno beneficiare del taglio del cuneo fiscale pari a 200 euro.

Di seguito sono riportati i dettagli dei benefici mensili in base alle diverse fasce di reddito:

10 euro netti per redditi fino a 15.000 euro;

11 euro netti per redditi fino a 20.000 euro;

14 euro netti per redditi fino a 25.000 euro;

15,3 euro netti per redditi fino a 30.000 euro;

16,4 euro netti per redditi fino a 35.000 euro.