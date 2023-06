Il presidente di Cia Benevento, Carmine Fusco, lancia il suo allarme dopo il violento nubifragio e la pesante grandinata che oggi ha interessato il Sannio e in particolare la Valle Telesina. “Il maltempo – ha detto Fusco – torna a fare danni alle nostre aziende agricole e devasta interi vigneti. In queste ore registriamo grande preoccupazione di nostri associati e chiediamo a gran voce alle istituzioni, a tutti i livelli, di intervenire in tempi stretti con misure di sostegno concreto per i tanti imprenditori agricoli che non devono essere lasciati soli”.

“Ancora una volta eventi climatici eccezionali hanno duramente colpito alcune aree della provincia di Caserta. Danni e devastazioni che ho potuto constatare personalmente. Ho incontrato e mi sono confrontato con decine di agricoltori ed ho immediatamente attivato una task force che si riunirà lunedì mattina per avviare tutte le procedure necessarie per l’accertamento e la stima precisa del danno”. Lo ha sottolineato Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, nel corso del sopralluogo nelle aree colpite dalla bomba d’acqua.

Caputo è accompagnato dal direttore di Coldiretti Caserta Giuseppe Miselli, dal vice presidente provinciale Francesco D’Amore, dal sindaco di Marcianise Antonio Trombetta, dal consigliere regionale Maria Luigia Iodice, dal consigliere comunale di Marcianise Domenico Moriello e dal consigliere comunale di Orta di Atella, l’imprenditore agricolo Pasquale Lamberti. Il violento nubifragio ha provocato ingenti danni che hanno distrutto circa 800 ettari di coltivazioni di pomodoro e altre orticole, mais e grano, in particolare nei comuni di Marcianise, Gricignano, Orta di Atella e Succivo.