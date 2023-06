Un tragico incidente stradale si è verificato oggi a Pesaro, causando la morte di due persone e ferendo altre tre. Il fatto è avvenuto quando una vettura BMW, con a bordo due occupanti, ha ignorato l’alt dei carabinieri, mettendosi in fuga e causando una serie di eventi che hanno portato a una collisione frontale con un’altra auto che viaggiava in direzione opposta. La vittima dell’auto coinvolta nell’impatto è una donna di 32 anni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, a pochi chilometri dal centro di Pesaro, lungo la strada Montelabbatese. Il conducente della BMW, un giovane macedone di 27 anni, è anche lui deceduto. Altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui la sorella della vittima e un amico che si trovavano a bordo di una Fiat 500L, oltre al passeggero della BMW.

La tragedia si è verificata quando la BMW non ha rispettato l’alt dei carabinieri, avviando un inseguimento durante il quale ha messo in pericolo la pattuglia coinvolta. La vettura ha percorso diversi chilometri ad alta velocità prima di collidere frontalmente con l’auto proveniente nel senso opposto di marcia. L’impatto è stato fatale per la donna che si trovava a bordo dell’auto colpita. Purtroppo, anche il conducente della BMW ha perso la vita nell’incidente.

La vittima dell’auto coinvolta nell’incidente è una giovane donna di 32 anni. Il conducente della BMW, responsabile dell’accaduto, è identificato come un cittadino macedone di 27 anni. La sorella della vittima e un amico che si trovavano a bordo di una Fiat 500L sono rimasti feriti, così come il passeggero della BMW. I feriti sono trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le autorità locali, inclusi i carabinieri, hanno avviato le indagini per determinare le circostanze esatte dell’incidente e accertare le responsabilità. Saranno effettuate analisi tecniche e testimonianze al fine di ricostruire l’accaduto nel dettaglio. È importante comprendere le ragioni per cui il conducente della BMW non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha compiuto una serie di azioni pericolose che hanno portato a questa tragedia.