I Carabinieri delle stazioni di Pomigliano D’Arco, Brusciano e Castello di Cisterna hanno condotto un’operazione di servizio presso il complesso residenziale ex legge 219, situato in Via Jan Palach. Durante l’operazione è stata scoperta droga nascosta nel vano ascensore di una delle palazzine. Nel corso della perquisizione, le autorità hanno sequestrato 105 dosi di marijuana, per un peso totale di 125 grammi. Tuttavia, non si è trattato solo di un sequestro di stupefacente. Nel medesimo luogo è stato rinvenuto un vero e proprio kit criminale.

All’interno del kit sono stati trovati una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, un fucile calibro 12 con calcio modificato, un passamontagna nero, due bilancini di precisione, proiettili e una parrucca utilizzata per mascherare l’aspetto del criminale.

Tutto il materiale è stato sequestrato e sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per risalire all’identità di chi fosse pronto ad utilizzarlo. Le indagini mirano a individuare eventuali legami con altre attività criminali o organizzazioni criminali.

Il ritrovamento di droga e armi in un complesso residenziale rappresenta una grave minaccia per la sicurezza pubblica e per la comunità locale. Le forze dell’ordine sono impegnate nella lotta contro il traffico di droga e nell’individuazione e neutralizzazione delle armi illegali, al fine di preservare la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.

L’operazione dei Carabinieri dimostra la costante vigilanza e la determinazione nel contrastare l’illegalità e combattere il crimine organizzato. L’utilizzo di kit criminali, che comprendono sia droga che armi da fuoco, indica un’intenzione di commettere reati gravi e potenzialmente pericolosi.