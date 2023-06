Questa mattina, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno e personale del Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Salerno, in collaborazione con i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore (SA) e della Tenenza di Pagani (SA), hanno controllato diversi stand del mercato ortofrutticolo di Pagani, sottoponendo a sequestro amministrativo circa 3,2 tonnellate di prodotti risultati “non conformi” alla normativa vigente in materia di tracciabilità alimentare, contestando sei sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a novemila euro. Inoltre, dettaglia una nota dell’Arma, “sono irrogate tre diffide per la risoluzione delle carenze igienico-sanitarie a vario titolo rilevate ed effettuati campionamenti per la ricerca di eventuali residui di prodotti fitosanitari, allo scopo di garantire la sicurezza alimentare ed assicurare un elevato livello di protezione del consumatore”.

Infine, durante i controlli dell’area mercatale è anche deferito un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno che ha violato la prescrizione di permanere nella propria abitazione durante le ore notturne.