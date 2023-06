Un episodio drammatico si è verificato a Vibonati, una località nella provincia di Salerno. Un bambino di soli 3 anni è rimasto bloccato all’interno dell’auto della madre per un periodo di circa 30 minuti. La donna, nel panico e impossibilitata a intervenire, ha fatto appello ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sapri, che erano in servizio di pattuglia nella zona. Grazie alla loro rapida risposta, il piccolo è stato liberato in tempo.

La madre del bambino si è trovata in una situazione di estrema difficoltà quando ha accidentalmente lasciato le chiavi e il cellulare all’interno dell’auto, rendendo impossibile per lei aprire le porte o chiamare i soccorsi. Nel timore per la sicurezza del figlio, ha chiesto aiuto ai carabinieri che si trovavano nelle vicinanze.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sapri hanno risposto prontamente alla richiesta di aiuto della madre. Rendendosi conto dell’urgenza della situazione, hanno immediatamente intrapreso le azioni necessarie per liberare il bambino. Nonostante le difficoltà dovute all’attivazione automatica della chiusura centralizzata dell’auto, i militari hanno deciso di infrangere il vetro del finestrino per raggiungere il bambino e liberarlo.

Dopo essere stato estratto dall’auto, il bambino è sottoposto a una visita medica per valutare le sue condizioni di salute. Fortunatamente, i risultati sono stati positivi e il piccolo è stato trovato in buone condizioni. La tempestiva azione dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi e ha assicurato il benessere del bambino.