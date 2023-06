Una tragica vicenda ha sconvolto la comunità di Acerra oggi, quando una bambina di soli 5 anni è precipitata dal balcone del suo appartamento al terzo piano. Nonostante i rapidi interventi dei soccorritori, tutti i tentativi di salvare la vita della piccola sono stati purtroppo vani. I dettagli esatti dell’incidente sono ancora in corso di accertamento dalle autorità competenti. Secondo le prime informazioni fornite dalle fonti locali, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente a via Spiniello 32, dove si è verificato l’incidente. La Procura di Nola ha immediatamente disposto l’avvio di accertamenti approfonditi per determinare le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Sul luogo dell’incidente sono presenti il procuratore di turno e il medico legale, che stanno lavorando per raccogliere tutte le prove necessarie al fine di fare luce sull’accaduto. La famiglia della bambina è stata presa in carico dalle forze dell’ordine e da operatori specializzati per fornire loro il supporto e l’assistenza necessari in questa terribile fase.

La notizia della morte della bambina ha suscitato un’ondata di dolore e sgomento nella comunità locale, con amici, parenti e vicini di casa che si sono stretti attorno alla famiglia colpita dalla tragedia, offrendo il loro sostegno in un momento così difficile.

Non appena saranno disponibili ulteriori informazioni riguardo alle cause dell’incidente, la Procura di Nola le renderà pubbliche. Nel frattempo, la comunità resta in lutto per la perdita di una vita così giovane e si unisce nel cordoglio verso la famiglia.